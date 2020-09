Indre-et-Loire : une femme de 66 ans se tue dans un accident sur l'A85 à Bléré

La conductrice d'une voiture s'est tuée peu après midi ce lundi sur l'A85 en Touraine. Avant la sortie Bléré, son véhicule a quitté la chaussée et s'est retrouvé sur le toit dans un champ. La conductrice, 66 ans, a été tuée sur le coup.

Il était 12h45 sur l'autoroute A85 dans le sens Tours-Vierzon. A 1 kilomètre de la sortie Bléré, pour une raison encore inconnue, une conductrice a perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule a mordu l'accotement droit de l'autoroute, est monté sur le talus et a basculé vers l'avant pour finir sa course sur le toit dans un champ. La conductrice, qui était seule à bord, a été tuée sur le coup. Une femme de 66 ans qui venait du Calvados et se rendait dans l'Indre. Le trafic n'a pas été perturbé, la voiture ayant quitté rapidement la chaussée de l'autoroute. Le peloton motorisé de la gendarmerie de Chambray-les-Tours a été chargé de l'enquête.