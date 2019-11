Indre-et-Loire : une femme décède après avoir été percutée par une voiture entre Château-Renault et Monnaie

Château-Renault, France

Une castelrenaudine est morte dans un accident de la route ce vendredi 29 novembre en fin d'après-midi. Une voiture l'a percutée sur la route départementale 910, entre Château-Renault et Monnaie. La femme de 64 ans traversait la route dans une zone non-éclairée. Elle est décédée sur le coup. La gendarmerie enquête pour connaître les circonstances de l'accident. Le conducteur, un jeune homme de l'agglomération tourangelle, âgé de 26 ans a été entendu. Pour l'investigation, des tests à l'alcool et aux stupéfiants ont été réalisés et sont en cours d'expertise.