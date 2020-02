Indre-et-Loire : une fête de famille tourne mal, des personnes intoxiquées par des fumées dans un incendie

Le feu s'est déclaré jeudi 27 février dans le garage d'une maison de Semblançay. Six adultes et quatre enfants ont été transportés à l’hôpital à Tours.

Une fête de famille tourne mal à Semblançay. Jeudi 27 février matin, les pompiers sont intervenus pour un incendie dans une maison, 8 impasse de grangousier. Le feu est parti du garage de 90 mètres carrés dans une maison.

Pendant la fête, mercredi 26 février au soir, un espace fumeur avait été aménagé dedans pour éviter les odeurs, ils avaient allumé une bougie. Ils vont ensuite se coucher et oublient de l'éteindre. Un feu se déclare alors. Les pompiers sont alertés.

Six adultes et quatre enfants sont alors évacués puis transportés dans plusieurs hôpitaux à Tours. L'Alliance pour les adultes et Clocheville pour les enfants. Ils sont intoxiqués par les fumées mais leurs jours ne sont pas en danger selon les gendarmes.