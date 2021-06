Indre-et-Loire : une première victoire pour les restaurateurs dans le combat judiciaire qui les oppose à Axa

Un bras de fer oppose depuis de nombreux mois l'assureur Axa à des centaines de ses clients restaurateurs, contraints de fermer pendant des mois en raison de l'épidémie de Covid-19. Ils lui reprochent d'avoir refusé d'indemniser leurs pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire et l'ont attaqué en justice. De son côté Axa explique que les contrats ne couvraient pas les pertes liées à un épisode de pandémie. En Indre-et-Loire plusieurs restaurateurs ont ainsi saisi le tribunal de commerce.

Axa a annoncé ce jeudi vouloir faire un geste en octroyant une enveloppe de 300 millions d'euros pour près de 14 000 restaurateurs. Une proposition jugée insuffisante pour plusieurs avocats de restaurateurs.

Sajjad Hasnoui-Dufrenne est l'avocat notamment de la dizaine de tourangeaux, il estime que si il y a des airs de victoire, cette annonce incite aussi à la méfiance :"pour l'heure c'est une simple annonce et il faut attendre de voir comment cela va se traduire concrètement. Axa dans sa communication ne reconnaît pas que sa clause d'exclusion était invalide, ce qui signifie que l'assureur persiste a considérer que le contrat d'assurance ne couvre pas les restaurateurs et puis l'enveloppe de 300 millions d'euros annoncée est très insuffisante pour indemniser les 14 000 restaurateurs titulaires d'un contrat puisque que l'on se retrouve avec une moyenne de 20 000 euros par assuré, ce qui est très inférieur au niveau des pertes d'exploitations qu'ils ont subi. Nous attendons et nous maintenons les actions en justice. Le combat n'est pas terminé".