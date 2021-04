Indre-et-Loire : une psychologue scolaire accusée d'endoctrinement religieux sur des collégiens

Une psychologue scolaire d'un collège de Fondettes est accusée de pressions sur les croyances religieuses d'élèves et tentative d'endoctrinement pour des faits datant de 2019. Le procès a eu lieu jeudi malgré son absence.

Une femme de 53 ans était jugée hier au Tribunal de police de Tours pour tentative d'endoctrinement d'élèves. Les faits remontent entre février et novembre 2019. Cette psychologue scolaire est accusée d'exercer des pressions sur les croyances religieuses de deux collégiens à Fondettes.

Deux élèves viennent la consulter pour des faits de harcèlement scolaire et au fil des consultations elle se serait mise à donner des pierres et autres médaillons religieux. Elle est depuis suspendue de ses fonctions et était absente de son procès jeudi.

De l'eau bénite et des prières lors des consultations

A la sortie de la salle d'audience, la maman d'un des deux enfants victime, est déçue "nous voulons que cette dame soit condamnée pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui soit victime de ses agissements". Son fils a douze ans au moment des faits, en 2019, la psychologue scolaire lui donne des pierres, des photos ou des médaillons religieux après qu'il soit venu la consulter pour harcèlement scolaire. Il est aussi question de prières ou d'eau bénite lors des consultations. Le collégien de 14 ans est maintenant suivi en psychiatrie à Clocheville, mais a complètement perdu confiance envers les adultes.

L'un des collégiens victime ne voulait pas tout dévoiler à sa mère, avant qu'elle ne tombe sur les objets dans son sac, "le sort pouvait s'abattre sur nous et les esprits allaient nous tomber dessus. Il avait peur pour nous et ensuite quand j'ai tout découvert, ces problèmes de santé ont commencé".

Le texte pour contrer le prosélytisme religieux publié après les faits

Problème dans cette affaire, le texte de loi du code de l'Education nationale voté en juillet 2019 pour contrer le prosélytisme religieux dans les écoles a été publié après les faits. L'avocat de la psychologue Maitre Cros estime que sa cliente n'aurait pas dû être poursuivie pénalement.

La psychologue scolaire risque 500 euros d'amende et une confiscation des scellés. Selon son avocat, elle risque également des sanctions disciplinaires de la part de sa hiérarchie (de l'académie) et pourrait même être "révoquée". Le jugement est mis en délibéré et sera rendu le 3 juin prochain.