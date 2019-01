Indre-et-Loire : une vingtaine d'interventions de pompiers pour des chutes d'arbres et de fils

Les pompiers ont du intervenir à une vingtaine de reprises depuis mardi soir dans les secteurs de Loches et de Chinon. En cause, des arbres et des fils tombés sur les chaussées après un fort coup de vent.

Indre-et-Loire, France

L'Indre et Loire n'était pas en alerte orange à la neige et au verglas, mais il y a bien eu quelques légers flocons dans le département, du côté d'Amboise et de Chateau-Renault. Les équipes du département sont intervenues dans la nuit de mardi à mercredi pour saler et dégager les voies.

La principale difficulté ce mercredi matin, ce sont des branches tombées sur les routes

Après le fort coup de coup de vent de mardi soir, de nombreuses branches d'arbres sont tombées sur les routes. Dans les secteurs de Loches et de Chinon notamment, les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois pour des arbres et des fils tombés sur la voie publique. Les autorités vous recommandent donc la plus grande prudence.

En prévention, les poids lourds en direction de Paris sont stockés au niveau du péage de Monnaie depuis mardi en fin d'après-midi, décision prise par la préfecture puisque les intempéries se concentrent surtout dans le Nord de la France. En Indre-et-Loire, les cars Remi et les transports scolaires circulent normalement ce mercredi matin.