Indre-et-Loire : Une voiture s'embrase en percutant un deuxièmes véhicule

Verneuil-le-Château, France

Un accident de la route est survenu lundi 27 mai, entre deux véhicules, vers 18h30 sur la D 58 à la hauteur du village de Verneuil-le-Château entre Noyant-de-Touraine et Richelieu. Sous le choc, une voiture impliquée dans l'accident à pris feu. Les gendarmes et pompiers se sont rendus sur place. On ignorait hier soir si il y a avait des blessés.