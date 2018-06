Comme au niveau national, le Front National 37 change de nom et devient Rassemblement National 37. Le parti est désormais dirigé en Indre-et-Loire par Daniel Fraczak, conseiller régional.

Indre-et-Loire, France

Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole officiel du Rassemblement National (nouveau nom du Front National) est venu ce vendredi à Tours pour annoncer des changements au sein du désormais RN 37 (ex Front National d'Indre-et-Loire). C'est désormais Daniel Fraczak, conseiller régional, qui prend la tête du parti. Il devient Délégué Départemental. L'élue Jocondienne Véronique Péan, à la tête du FN 37 pendant 5 ans, a souhaité passé la main. "Tout s'est passé sereinement", explique Daniel Fraczak, "dans la meilleur entente possible". Cette décision a été validée par le Bureau National du RN, présidée par Marine Le Pen, le 26 mai dernier.

Pour autant Véronique Péan, conseillère régionale, reste militante au RN 37 et membre du bureau fédéral du parti.