Indre-et-Loire : victimes d'un prêtre pédophile, ils lancent leur collectif pour libérer la parole

D'anciens choristes des "Petits chanteurs de Touraine" accusent un prêtre tourangeau de pédophilie. Des viols et agressions sexuelles commis en marge de la chorale, entre les années 1960 et 1980 au moins. Le collectif "Voix libérées" a été lancé ce mercredi, pour libérer la parole des victimes.

Ils veulent briser le silence. D'anciens choristes des "Petits chanteurs de Touraine" accusent le directeur de la chorale, un abbé tourangeau, de viols et d'agressions sexuelles lorsqu'ils étaient enfants, entre les années 1960 et les années 1980, au moins. Huit plaintes ont à ce jour été déposées. Un collectif, "Voix libérées", a également officiellement été lancé ce mercredi.

Libérer la parole des victimes

"Le nom du collectif fait à la fois référence à la chorale, mais aussi à toute cette parole qu'on cherche à libérer", explique Christian Gueritauld, représentant du collectif. Lui n'est pas victime, mais a fait partie des choristes et veut aujourd'hui apporter son soutien à ses camarades. "Pour eux, c'est un soulagement d'être entendus, d'être crus surtout. C'est important."

Mais libérer la parole prend du temps. Il faut d'abord prendre conscience de ce que l'on a vécu, avant de mettre des mots dessus. Olivier Mardi et son frère cadet Frédéric y parviennent seulement il y a sept ans, lors d'une discussion banale.

"Au détour d'une blague, sur nos souvenirs à la chorale. Sauf que ça ne nous a pas fait rire longtemps quand on a compris qu'on avait vécu la même chose. Il nous a fallu deux ans pour partager nos expériences. Et encore aujourd'hui, des choses nous reviennent", racontent les deux frères. Ils portent plainte en 2019 et se rendent compte qu'ils sont loin d'être les seuls concernés.

Gilles Martin, Frédéric et Olivier Mardi, victimes d'abus sexuels de l'abbé en charge de la chorale, ont lancé le collectif "Voix libérées" pour libérer la parole d'autres victimes. © Radio France - Chloé Martin

Encourager les victimes de ce prêtre à porter plainte

Olivier et Frédéric Mardi rencontrent d'autres victimes, comme Gilles Martin, le premier à porter plainte en 2006 contre ce prêtre. Le collectif "Voix libérées" leur permet désormais de poursuivre ce travail de recherches d'anciens choristes, potentiellement victimes, et de les encourager à porter plainte.

Toute ma jeunesse me rejaillit dans la figure - un Tourangeau de 56 ans, victime de pédocriminalité

Sur les 1.000 jeunes chanteurs, plus de 170 ont déjà été contactés, une cinquantaine ont répondu et trois ont affirmé être victimes, sans pour autant porter plainte. C'est cette mobilisation collective qui a d'ailleurs décidé ce Tourangeau de 56 ans à déposer plainte, il y a deux semaines. "J'avais mis un couvercle, un mur. Et là, toute ma jeunesse me rejaillit dans la figure".

Le témoignage d'un Tourangeau de 56 ans, qui vient de porter plainte contre le prêtre en charge de la chorale. Copier

À la fin des années 1970, le choriste subit des attouchements de ses 10 à ses 14 ans. "J'étais soliste et pour recaler ma voix quand je muais, il me faisait passer dans l'infirmerie, il me masturbait, il me mettait le doigt dans l'anus", relate-t-il difficilement, pris par l'émotion.

C'est un ogre qui nous a dévorés - Olivier, victime de ce prêtre pédophile

"On était des gamins, on avait confiance dans cet homme, un prêtre. Pour la chorale, on avait affaire à un magicien, mais de l'autre côté, on a affaire au diable", souffle-t-il. "C'est un ogre qui nous a dévorés. Un meurtre sans cadavre", ajoute Olivier Mardi. Lui aussi décrit des scènes à l'infirmerie, où le prêtre le déshabillait et le touchait, dans les années 1980.

"Ça a détruit nos vies, mais aussi celles de nos familles. Je suis sous psychanalyse depuis 15 ans, mon frère est sous anti-dépresseurs et a fait deux tentatives de suicide", confie l'homme de 52 ans. Pouvoir témoigner est aujourd'hui une libération.

Trouver des témoignages dont les faits ne sont pas prescrits

"Il faut essayer de se souvenir. Toute plainte agrégée au dossier est une brique de plus dans cette recherche de vérité." Problème, les plaintes déposées concernent des faits prescrits. Le collectif espère donc recueillir de nouveaux témoignages et convaincre ceux dont les faits ne seraient pas prescrits de déposer plainte. Une instruction serait alors automatiquement ouverte par le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin.

"C'est maintenant que ça se joue", estime Olivier Mardi, victime et membre fondateur du collectif "Voix libérées". Copier

"C'est maintenant que ça se joue. Dans 10 ou 20 ans, ce sera trop tard, cet abbé sera sûrement mort. Au vu de ce qu'on entend, il y a encore beaucoup de victimes potentielles", estime Olivier Mardi. Une adresse mail a été créée pour recueillir ces témoignages : pcantores37@gmail.com. Le collectif "Voix libérées" est aussi accompagné par l'association France Victimes 37, sur le plan notamment juridique.