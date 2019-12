Indre-et-Loire: Vol de la cagnotte de Noël de l'Ecole Joseph Joffo de Savigné-sur-Lathan

Plus de 2000 euros ont été volés dans la voiture de la trésorière de l'Association des Parents d’Elèves de l'Ecole Joseph Joffo de Savigné-sur-Lathan. 2000 euros : c'est la totalité de la somme que parents et enfants avaient récolté lors du Marché de Noël qu'ils avaient organisé samedi 7 décembre.

Savigné-sur-Lathan, Indre-et-Loire, France

Les enfants de l'école Joseph Joffo de Savigné-sur-Lathan font appel à la générosité après le vol de la cagnotte gagnée pendant le Marché de Noël de l'Association des Parents d'Elèves samedi 7 décembre : plus de deux mille euros collectés pour aider à financer les sorties scolaires des enfants de primaire.

L'association a porté plainte pour vol et lance un appel à la générosité

Frédéric, le président des parents d'élèves de l'école Joseph Joffo de Savigné-sur-Lathan explique que cet événement est le plus important qu'ils organisent pour collecter des fonds pour les enfants. "Le Marché de Noël a eu lieu dans l'après-midi de samedi jusqu'à 20 heures. Pendant que nous rangions les lieux, la trésorière a mis les deux caisses contenant l'argent dans sa voiture, garée sur un parking près du lieu du Marché de Noël et une heure après, lorsqu'elle a regagné son véhicule avec ses enfants, sa vitre arrière avait été brisée et les deux caisses volées".

Cette somme devait être remise à l'école pour participer au financement de la sortie scolaire des trois classes de CE2, CM1 et CM2 au mois de mars 2020 et aux sorties de fin d'année scolaire des autres classes.

Vous pouvez retrouvez cette cagnotte sur le site internet Leetchi sous le nom de "Solidarité pour les enfants APE Jospeh Joffo"