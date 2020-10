Le dispositif Vigipirate a été relevé au niveau "Alerte attentat" en France, après l'attaque au couteau à Nice qui a fait trois morts. Les édifices religieux seront notamment plus fréquemment contrôlés. Une réunion s'est tenue à ce sujet avec le préfet de l'Indre.

Indre : face à la menace terroriste, des contrôles plus fréquents

L'attaque au couteau dans une basilique de Nice, jeudi 29 octobre, rappelle à quel point la menace terroriste reste très élevée partout en France. Trois personnes ont été tuées par un assaillant. Le dispositif Vigipirate est donc passé en urgence attentat sur l'ensemble du territoire national.

Une réunion s'est tenue jeudi entre le préfet de l'Indre et les forces de sécurité intérieure. "Le préfet leur a rappelé la nécessité de contrôler plus fréquemment l'ensemble des édifices cultuels, les écoles et les centres hospitaliers", indique, sur France Bleu Berry, le directeur de cabinet du préfet de l'Indre. "Nous avons des contacts réguliers avec les responsables des cultes dans le département", ajoute Thierry Humbert.