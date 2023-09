Indre : ils volent une voiture, et tentent de semer les gendarmes

Suite au vol d'une voiture à Reuilly, et un refus d'obtempérer à Issoudun, deux jeunes hommes "font l'objet de poursuites pénales", indique dans un communiqué la gendarmerie de l'Indre. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé la Ford Mondéo d'un couple, mercredi 13 septembre, vers 19h. Le couple était en train de promener son chien dans un parc, et avait laissé les clés dans l'habitacle du véhicule. Ils ont vu deux jeunes hommes s'introduire dans leur voiture et repartir avec, précisent les forces de l'ordre.

Les suspects ont tenté de semer les gendarmes

Le véhicule volé est repéré par les gendarmes deux jours plus tard, vendredi 15 septembre, sur la rocade d'Issoudun. La voiture a le pneu arrière droit crevé, mais roule de même. Ce sont les gendarmes du peloton motocycliste de Châteauroux qui repèrent la voiture à 10h45, avec à son bord deux hommes. Ils tentent de les contrôler, mais ces derniers prennent alors la fuite, tentent de semer les forces de l'ordre au milieu des lotissements d'Issoudun. Ils finissent dans une impasse et prennent alors la fuite à pieds.

Les gendarmes déploient alors un large dispositif de recherches, composé d'une vingtaine de membres de la compagnie d'Issoudun, de l'escadron de sécurité routière, épaulés par une équipe cynophile. Grâce à la description des deux hommes recherchés, la gendarmerie indique que l'un est interpellé vers 12h15 à la gare d'Issoudun, et l'autre dans la soirée à Reuilly. Ils sont alors placés en garde à vue. Il s'agit d'un mineur et d'un jeune majeur, mais les forces de l'ordre ne veulent pas préciser leurs âges. Ils feront l'objet de poursuites devant la Justice.