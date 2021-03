Indre : l'arnaque aux "bitumeurs" est de retour, la gendarmerie appelle à la vigilance

L'arnaque est bien rodée et peut facilement nous faire tomber dans le piège. Des escrocs font le tour des maisons et vous proposent de goudronner une partie de votre chemin. Les prix proposés sont alléchants. Sauf que le goudron utilisé est de piètre qualité et ne résistera pas bien longtemps. La gendarmerie de l'Indre constate le retour de ces "bitumeurs" dans le département. Elle appelle donc à la plus grande vigilance, notamment pour les personnes isolées et les plus fragiles.