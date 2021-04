Indre : l'incendie de Oulches a détruit une centaine d'hectares de végétation et sous-bois

Le feu de végétation qui s'est déclaré ce vendredi soir sur la commune de Oulches dans l'Indre, est désormais "fixé" précise ce samedi après-midi, le colonel Eric Belgïono, le directeur départemental des sapeurs-pompiers de l'Indre. Le feu, qui se serait déclaré près d'un chemin, a détruit une centaine d'hectares de sous-bois et de végétation.

"Surprenant" à cette époque de l'année relève le patron des soldats du feu du département, qui précise qu'au plus fort de l'incendie, 110 sapeurs pompiers ont été mobilisés, dont une quarantaine issus des autres départements de la région Centre-Val de Loire ou de la région Limousin (Creuse et Haute-Vienne). Les pompiers, qui n'ont pas ménagé leurs efforts, sont toujours sur place pour noyer les lisières et les derniers points incandescents. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, aucune habitation n'a été touchée, et 780 hectares de la forêt de la Luzeraize, dans l’axe de propagation du feu, ont été préservés.