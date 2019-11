Indre : la circulation coupée sur l'A20 à hauteur d'Éguzon dans le sens province-Paris après un accident

L'autoroute A20 est coupée dans le département de l'Indre, dans le sens province-Paris, entre l'échangeur 21 de Rhodes et l'échangeur 20 des 5 routes. Un camion bloque les voies de l'A20 après un accident.

Éguzon-Chantôme, France

Si vous devez prendre l'autoroute A20 ce lundi matin, soyez vigilants. La circulation est coupée dans le sens province-Paris à hauteur d'Éguzon. Un camion s'est mis en porte-feuille et bloque donc les voies. Il n'est pas possible de rouler entre les échangeurs de 21 (de Rhodes) et 20 (des 5 routes). Une déviation est mise en place depuis l'échangeur 21 par la départementale 920. La durée de la coupure est indéterminée.

On ignore s'il y a des blessés.