Indre : la demande de libération conditionnelle de Jean-Claude Romand examinée à nouveau à la maison centrale de St-Maur

Condamné à perpétuité en 1996 pour l'assassinat de sa famille, Jean-Claude Romand a déjà purgé sa période de sûreté de 22 ans. Il est donc théoriquement libérable. La décision concernant sa demande de libération conditionnelle devait tomber le vendredi 11 janvier, mais elle finalement été soumise à une nouvelle audience fixée à ce jeudi 31 janvier.

Le tribunal de l'application des peines de Châteauroux a ordonné "la réouverture des débats", car "de nouvelles pièces, de nature à influer sur la décision du tribunal, ont été communiquées à ce dernier par les services de l'administration pénitentiaire", a expliqué le procureur de la République de Châteauroux Stéphanie Aouine.

L'administration pénitentiaire a transmis ces nouvelles pièces au juge d'application des peines après le 20 novembre 2018, c'est-à-dire après cette audience à la maison centrale de Saint-Maur près de Châteauroux; une audience où toutes les parties concernées par la demande de libération conditionnelle de Jean-Claude Romand avaient été entendues.

Stéphanie Aouine, Procureur de la République de Châteautoux, a expliqué que ces pièces, dont on ignore aujourd'hui la teneur, étaient de nature à influer sur la décision du tribunal d'application des peines. Le tribunal se devant d'assurer le respect du principe du contradictoire et la loyauté des débats, il a donc convoqué cette nouvelle audience du jeudi 31 janvier.

Pourquoi cette nouvelle audience ?

En début d'après-midi, ce jeudi 31 janvier, le tribunal d'application des peines de Châteauroux va donc réentendre toutes les parties à la lumière de ces nouveaux éléments transmis par l'administration pénitentiaire. L'avocat de Jean-Claude Romand, Jean-Louis Abad, évoque une "raison d'ordre technique", sans faire plus de commentaires, alors que le conseil des parties civiles, Laure Moreu, a exprimé sa surprise sur France Bleu Berry mais s'est dite confortée dans son idée. L'avocate assure que "le projet de sortie de prison de Jean-Claude Romand n'est pas aboutie".

Avant ce quintuple assassinat, Jean-Claude Romand s'était fait passé pendant des années pour un médecin de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, alors qu'il n'a pas été plus loin que la deuxième année de médecine. Jean-Claude Romand est théoriquement libérable depuis 2015 mais cette possibilité d'une libération conditionnelle fait vraiment débat.Son avocat, Jean-Louis Abad se dit confiant. Il parle d'un projet "extrêmement sérieux" dans l'hypothèse d'une sortie de prison. Jean-Claude Romand aurait trouvé un travail, un logement et il donnerait des garanties financières. Selon l'administration pénitentiaire, le service d'insertion et de probation, Jean-Claude Romand, a une attitude exemplaire en détention. Détenu discret, il travaille : il a par exemple numérisé des bandes vidéos pour les archives de l'INA.

Un risque de récidive faible

Mais qu'en est-il de son niveau de dangerosité ? Les experts parlent d'un risque de récidive faible. Malgré tout, les parties civiles et le parquet de Châteauroux s'opposent à sa remise en liberté. L'un des beaux frères de Jean-Claude Romand rappelle qu'il a fait illusion pendant vingt ans, en se faisant passer pour un illustre médecin. Emmanuel Crolet a décrit sur France Bleu Berry "un pro du mensonge, un mythomane, une personne qu'on n'arrive toujours pas à cerner". Impossible selon lui de lui faire confiance. Emmanuel Crolet rappelle que des co-détenus l'ont décrit comme un homme inodore, incolore et très curieux vis-à-vis de ce qu'il a fait.

Plusieurs possibilités pour les juges

Après l'audience de ce jeudi 31 janvier, le tribunal de grande instance de Châteauroux mettra sa décision en délibéré. Il aura plusieurs options : maintenir Jean-Claude Romand en détention, prononcer sa libération conditionnelle avec placement ou pas sous bracelet électronique. Il peut opter encore un régime de semi-liberté. Jean-Claude Romand passerait alors ses journées dehors et ses nuits en prison.