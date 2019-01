Indre : la police de Châteauroux recherche un homme de 90 ans disparu depuis ce vendredi

Cet homme de 90 ans mesure 1m65 et est assez corpulent selon la police de Châteauroux.

Indre, France

Un homme de 90 ans a disparu depuis ce vendredi 11 janvier, il est actuellement recherché par la police de Châteauroux. Cet homme a été aperçu pour la dernière fois à Levroux. Il est parti de l'hôpital ce vendredi, vers 17 heures à bord de sa voiture Citroën Berlingo. Ce véhicule est immatriculé 9795 RS 36. Il n'est ensuite pas rentré à son domicile de Brassioux.

Cet homme mesure 1m65 et est assez corpulent. Il est dégarni et a quelques cheveux blancs. Il porte des lunettes de vue. La dernière fois où il a été vu, il était vêtu d'un pantalon de travail vert, d'une chemise à carreaux beige, d'un gilet beige, d'un anorak sombre et d'une casquette verte.

Si vous avez des informations sur le véhicule ou sur cet homme, vous pouvez appeler le commissariat de police au 02.54.08.50.17

