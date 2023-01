Indre : une septuagénaire retrouvée saine et sauve après un appel à témoin

La police de l'Indre, suite à un appel à témoins pour disparition inquiétante, ce lundi 16 janvier, a retrouvé une dame de 75 ans.

C'est son mari, lui-même âgé de 75 ans, qui avait donné l'alerte ; l'homme a eu un épisode amnésique quelques minutes après avoir retiré de l'argent au Poinçonnet. Il ne retrouvait pas sa voiture, et, plus grave, son épouse et leur chien, restés à l'intérieur. La septuagénaire ne possédant pas elle-même toutes ses facultés, la police avait lancé un appel à témoin pour la retrouver, en fin d'après-midi. Chose faite vers 20 heures, en centre-ville du Poinçonnet.

Le couple, originaire du secteur de La Châtre, a pu être pris en charge et ramené chez lui.

