Indre : la prise en charge des femmes victimes de violences s'est améliorée, mais il reste encore des lacunes

Il en avait fait la "grande cause du quinquennat" : après les promesses d'Emmanuel Macron concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, quel bilan tirer dans l'Indre ? Quelles évolutions dans la prise en charge des victimes de violences conjugales ? Globalement, les structures et associations qui travaillent sur ces thématiques soulignent du mieux, et une bonne coordination entre elles, mais il reste toutefois des points d'amélioration.

Quels moyens ?

Que ce soit du côté du Planning familial de Châteauroux, comme celui du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de l'Indre, on souligne une bonne entente entre les différentes structures, qui facilite la prise en charge des femmes victimes de violences. Les deux organismes mettent notamment en avant le travail de la Maison de protection des familles au sein de la gendarmerie de Châteauroux, qui joue le rôle de coordinateurs entre différents acteurs.

Pour autant, le nerf de la guerre reste les moyens accordés à la lutte contre les violences faites aux femmes, dans un contexte où les signalements augmentent :+20% chaque année en moyenne depuis cinq ans dans l'Indre**, selon un bilan dressé par la gendarmerie en février. "L'année dernière on était sur 400 entretiens violence, alors que moi quand je suis arrivée en 2020, c'était moitié moins" détaille la directrice du CIDFF de l'Indre, Anne Verdier-Parent. "Ce qui est difficile c'est que les entretiens violence sont par définition des entretiens qui sont extrêmement longs; or, ces entretiens viennent s'ajouter à l'accès aux droits que l'on fait en général. Donc ca fait une masse de travail qui, elle, est de plus en plus importante. À un moment donné on ne peut plus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'est que deux dessus, ca n'est pas possible" regrette Anne Verdier-Parent.

Le constat sur les moyens est partagé du côté du Planning familial de Châteauroux. "On nous demande un peu de faire des nouvelles structures, mais en mettant les mêmes personnels à l'intérieur, qui se détacheraient. On nous fait ça pour nous les animatrices du planning, on fait ça aussi pour les psychologues. Et ça, nous les travailleurs sociaux, on ne veut plus faire ça" explique Sarah Bourdin, animatrice de prévention au Planning familial. Elle souhaiterait l'ouverture de postes, à temps plein, pour s'occuper de ces procédures. "Pour pouvoir bien s'occuper des personnes, il faut pouvoir prendre le temps. Et du coup, si on nous met sur plein de missions différentes, c'est pas possible" estime l'animatrice de prévention.

L'hébergement d'urgence

Plusieurs solutions d'hébergement d'urgence existent dans l'Indre, pour les femmes victimes de violences. Mais cela reste insuffisant selon Sarah Bourdin, du Planning familial : "On ressent quand même encore des besoins (...) Il avait été mis en place des procédures qui permettent de demander au conjoint violent de partir du domicile - ca s'appelle l'éviction du conjoint - et de pouvoir laisser la femme victime dans son domicile, puisqu'à priori ca n'est pas elle qui a commis les fautes, à priori c'est très compliqué à mettre en œuvre sur le territoire" détaille l'animatrice de prévention. Selon elle, il est parfois difficile d'héberger les femmes qui fuient leur domicile pour fuir leur conjoint.

"On avait eu des projets de Maison des femmes, qui nous tiennent très à cœur parce qu'on l'a vu dans d'autres grands départements comme le 93 [la Seine-Saint-Denis] : ca fonctionne très bien" affirme Sarah Bourdin. Pour l'heure, il n'y a pas de structures de ce type dans l'Indre. En revanche il existe d'autres lieu d'accueil, comme le foyer tenu par Solidarité Accueil . Il existe actuellement 15 places d'hébergement d'urgence financées par l'État; sept autres devraient ouvrir d'ici la fin de l'année 2023.

La prise en charge psychologique

Les associations évoquent également un autre point d'amélioration dans la lutte contre les violences faites aux femmes; il concerne la prise en charge psychologique aussi bien des victimes que des auteurs. "Le soin psychologique dans l'Indre, il y a beaucoup beaucoup de manques, beaucoup de files d'attente" regrette Sarah Bourdin, du Planning familial. Une situation liée notamment au manque de soignants; plusieurs psychiatres partent à la retraite, selon l'animatrice de prévention, or ils sont les seuls à pouvoir faire des ordonnances pour certains traitements psy.

L'accompagnement des auteurs est aussi à améliorer selon Sarah Bourdin : "si nous n'accompagnons par les auteurs de violences, quel que soit leur genre, quel que soit leur situation, on ne s'en sortira jamais. Parce qu'un auteur de violences aura d'autres victimes, et puis c'est tout un process qui se met en place, et en plus il est reproductif des fois chez les enfants" alerte l'animatrice du Planning Familial, qui plaide pour un accompagnement dès l'apparition des premiers comportement inadaptés. Pour cela, encore faut-il des moyens supplémentaires.