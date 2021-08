Indre : le colonel Laurent Texier, nouveau patron des gendarmes dans le département, a pris ses fonctions

"Je suis honoré de ce commandement dans l'Indre. J'arrive avec beaucoup de détermination mais aussi d'humilité" : le colonel Laurent Texier, nouveau patron des gendarmes du département a pris ses fonctions début août. Celui qui succède au colonel Christian Prunier, parti en Bretagne pour de nouvelles responsabilités, est âgé de 47 ans. Marié et père de deux enfants, Laurent Texier était auparavant chef du bureau Défense et Sécurité Nationale à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale à Issy-les-Moulineaux, un poste qu'il a occupé pendant 5 ans pour un travail de planification d'opérations de défense et de gestion de crise. Depuis son arrivée, le colonel Texier s'est attaché à rencontré des élus et les représentants des administrations. Un travail qui va se poursuivre, avec également des déplacements dans les unités du département. Le groupement de Gendarmerie de l'Indre compte 366 personnels d'active et 145 gendarmes réservistes, "indispensables au dispositif de sécurité" souligne Laurent Texier.

Un parcours déjà très riche au sein de la Gendarmerie

Ce juriste de formation a un parcours déjà très riche au sein de la Gendarmerie, qui l'a conduit notamment à commander à partir de 2001, le peloton d'intervention de l'escadron de Gendarmerie mobile de Perpignan. En 2005, il rejoint la Bretagne pour commander l'Escadron de Sécurité Routière du Finistère à Quimper, et en 2009 il se retrouve à la tête de la Gendarmerie Départementale des Yvelines à Mantes-la-Jolie. Après une année de scolarité à l'Ecole de Guerre, Laurent Texier devient en 2013, officier de liaison pour le groupe EDF, à la direction de la sécurité et de l'intelligence économique où il est notamment chargé de la sécurité des agents d'EDF à l'étranger. C'est en 2016, qu'il rejoindra la Direction Générale de la Gendarmerie à Issy-les-Moulineaux.

Parmi les priorités de Laurent Texier dans l'Indre, la lutte contre les violences intrafamiliales, et notamment bien sûr, les violences faites aux femmes : "Il faut améliorer encore le dispositif" reconnaît le nouveau patron des gendarmes dans l'Indre.