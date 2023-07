Indre : le coup de gueule d'un maire excédé par les incendies criminels à répétition

L'odeur de brûlé flotte encore dans l'air, à côté du chantier du futur atelier communal et salle des associations de Celon. Une partie du stock de bois, destiné à devenir la charpente de ce bâtiment, est parti en fumée dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 juillet, comme l'indiquait la Nouvelle République. Un incendie très probablement d'origine criminel; d'ailleurs on voit encore clairement dans l'herbe à proximité la trace de brûlé laissée, de toute évidence, par le produit qui a servi à allumer le feu. L'entreprise en charge de la charpente sur ce chantier a perdu plus de 60.000 euros de marchandises, elle a d'ailleurs porté plainte. Une première tentative d'incendie - un échec - avait déjà été constatée sur ce stock de bois quelques jours avant. Le maire de Celon, Alain Bossard, est écœuré. Cet acte succède à plusieurs incendies ces derniers mois - des poubelles et la boîte à livres de la commune - mais aussi à des actes d'incivilité voire de vandalisme. Dernier en date : les vols de fleurs sur les tombes du cimetière, constatés par plusieurs familles ce jeudi 27 juillet.

Le produit utilisé pour allumer l'incendie laisse une marque très visible dans l'herbe © Radio France - Manon Klein

La colère d'un maire

Le maire, Alain Bossard, est en colère, mais aussi un peu découragé par ces actes de vandalisme qui se multiplient : "Je me pose des questions, et je comprends maintenant que dans pas mal de collectivités il y a des élus qui en ont marre (...) On est là pour aider la société, on est là pour apporter un plus, et on est embêtés par des choses comme ça... On a envie de tout laisser tomber à un moment" témoigne l'élu. Alain Bossard rappelle qu'au delà de sa commune, c'est le canton entier qui est concerné ces derniers temps par des incendies criminels et actes de dégradation; avec notamment de nombreuses voitures brûlées à Argenton-sur-Creuse.

La gendarmerie était sur place à Celon pour faire des prélèvements, après l'incendie criminel. Des analyses doivent être menées, pour identifier notamment le produit utilisé pour allumer le feu et l'aviver. Selon nos informations, il n'y avait pas encore d'interpellations dans ce dossier ce jeudi 27 juillet. Le maire de Celon espère que l'enquête aboutira, car il craint sinon que la situation ne puisse dégénérer : "Il va falloir que ça s'arrête. Parce que sinon qu'est-ce qui peut se passer à un moment ? C'est que si jamais rien n'est fait il va y avoir des communes qui vont régler le problème elles-mêmes (...) et là c'est grave, parce que ce matin j'ai encore entendu certaines personnes qui ont dit : je vais prendre le fusil. Non mais c'est grave quand même !" s'exclame l'élu.

La gendarmerie mène une enquête suite à cet incendie probablement criminel © Radio France - Manon Klein

Alain Bossard dit son incompréhension totale face à cet incendie probablement criminel : "J'aurai plus pensé, comme le bois était là, qu'on aurait pu le voler (...) Mais de là à le brûler ! Pourquoi le brûler ?" s'interroge l'élu, qui assure qu'il n'y a pas d'animosités particulières dans sa commune. Pour la mairie, ce feu n'a pas de conséquences financières directes, mais il va rallonger le délai du chantier. L'atelier municipal devait être fini en septembre-octobre, son achèvement est repoussé en début d'année prochaine "si tout marche bien" précise Alain Bossard.