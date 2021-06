Le patron des gendarmes de l'Indre, le colonel Christian Prunier, va bientôt rejoindre la Bretagne

Le colonel Christian Prunier, patron des 366 gendarmes de l'Indre va bientôt quitter le département et la région Centre-Val de Loire. Début aôut, il deviendra le commandant adjoint d'une nouvelle entité de la Gendarmerie Nationale à Rennes : le Centre Zonal des Opérations de la zone Ouest.

Le colonel Christian Prunier (à gauche) et son successeur dans l'Indre, le colonel Laurent Teixier

Arrivé dans l'Indre en Août 2018, le colonnel Christian Prunier, 51 ans, commandant du groupement de Gendarmerie de l'Indre va bientôt rejoindre Rennes et la Bretagne. En août prochain, il deviendra le commandant adjoint du Centre Zonal des Opérations de la Zone Ouest qui compte 20 départements. Ces nouvelles entités, dans un contexte accru de crises et d'actions violentes, vont permettre à la Gendarmerie Nationale de se mettre un peu plus encore en ordre de bataille. Ces Centres Zonaux auront pour mission notamment d'engager des réfelxions opérationnelles ou encore de réaliser des transferts de personnels pour mieux renforcer les unités lorsque la situation l'exige. Le colonel Christian Prunier, qui commande les 366 gendarmes de l'Indre, prendra donc ses fonctions début août.

Le nom de son successeur est déjà connu. Il s'agit du colonel Laurent Teixier, 47 ans, actuellement chef du bureau Défense et Sécurité Nationale à la Direction Générale de la Gendarmerie à Issy-les-Moulineaux. Laurent Texier est présent dans l'Indre cette semaine dans le cadre d'une semaine "d'appropriation territoriale".