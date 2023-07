Indre : le syndicat Alliance réclame plus de sévérité contre les agresseurs de policiers

Le syndicat de police Alliance dans l'Indre dénonce ce qu'elle estime être un manque de sévérité de la Justice. Dans un communiqué, ce syndicat évoque plus précisément le cas d'un homme soupçonné d'avoir porté un coup au visage d'un policier au Poinçonnet, dans la nuit du 13 au 14 juillet, en marge d'une bagarre pendant un bal. Selon Alliance, cet homme serait poursuivi uniquement pour "outrage" et non pour "violences" et "rébellion".

Une bagarre en marge du bal du 14 juillet

Le policier frappé intervenait pour stopper une bagarre entre une quinzaine de personnes, selon le représentant d'Alliance dans l'Indre, Jérôme Retaillaud. Il n'aurait pas reçu de jours d'interruption temporaire de travail, mais le syndicat Alliance estime évidement que ces coups sont inacceptables, et regrette que la Justice n'ait pas retenu les chefs de poursuite de "violences" et de "rébellion" à l'encontre de l'homme suspecté d'avoir porté le coup.

Cet homme, selon le syndicat de police, devrait être jugé le 27 septembre, uniquement pour "outrage".

"Deux poids deux mesures" estime Alliance dans l'Indre

Cette décision est d'autant plus inacceptable pour Jérôme Retaillaud, qu'elle intervient dans un contexte particuliers : quatre policiers marseillais sont mis en examen, soupçonnés de violences envers un jeune de 21 ans en marge des émeutes il y a quelques semaines. L'un d'entre eux a été placés en détention provisoire. Le représentant du syndicat Alliance dans l'Indre estime qu'il y a là un déséquilibre entre le traitement réservé à ses collègues des Bouches-du-Rhône, et celui réservé à ceux qui frappent des policiers.

Par ailleurs, le syndicat dénonce le manque d'effectifs dans l'Indre "pour faire face à la délinquance toujours plus forte". Il estime qu'il faudrait appeler en renfort 25 fonctionnaires de police. Une demande qui n'est pas nouvelle; Alliance l'a déjà mise sur la table en avril, après un guet-apens tendu aux forces de l'ordre à Déols. Une requête soutenue publiquement par la sénatrice LR de l'Indre, Frédérique Gerbaud.