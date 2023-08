Indre : l'ambulance fonce sur l'A20 avec les gyrophares mais sans patient, les gendarmes l'arrête

Le code de la route s'applique à tout le monde, même aux véhicules de secours. Le conducteur d'une ambulance l'a appris ce week-end dans le département de l'Indre, lorsqu'il a été intercepté par les gendarmes sur l'autoroute A20. Le véhicule est flashé à 171 km/h (au lieu de 130) et avec les gyrophares actionnés. Les forces de l'ordre ont un doute et décident d'arrêter l'ambulance. La supercherie est vite découverte : aucun patient n'est transporté et il n'y a pas d'urgence signalée. Rien ne justifie donc un tel excès de vitesse ni l'utilisation des gyrophares.

ⓘ Publicité

Le conducteur de l'ambulance a été verbalisé pour excès de vitesse et usage abusif des avertisseurs lumineurs.

Sur leur page Facebook, les gendarmes de l'Indre rappellent que "les ambulances sont tenues au strict respect du code de la route" et qu'elles peuvent avoir des exceptions si elles sont réquisitionnées par le SAMU ou en cas d'aggravation de l'état de la personne transportée. Néanmoins, il est rappelé qu'il faut faciliter le passage des véhicules de secours.