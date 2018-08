La décision est tombée dans l'affaire des quatre bûcherons marocains qui accusent leur ancien employeur à Aigurande de les avoir exploités. Leur ancien patron vient d'être condamné par le Conseil des Prud'hommes de Châteauroux à leur verser plus de 17.000 à euros à eux quatre.

De gauche à droite, Driss, Rachid, Ahmid et Mustapha disent avoir été exploités à Aigurande.

Aigurande, France

Ils accusaient leur employeur de ne pas les avoir rémunéré. Quatre bûcherons marocains d'Aigurande, commune à la frontière de l'Indre et de la Creuse, ont obtenu satisfaction devant les Prud'hommes de Châteauroux jeudi. Le conseil des Prud'hommes de Châteauroux a condamné leur employeur à leur verser leurs salaires, 3500 euros pour deux d'entre eux, 4500 et 5900 euros pour les deux autres, des sommes qui correspondent à ce qu'ils avaient réclamé.

D'après ces quatre hommes, leur patron leur avait fait vivre un enfer entre juin 2017 et mai 2018, l'un d'entre eux, par exemple, n'avait touché que 2.100 euros pour un an de travail. Depuis, ils vivent grâce à la générosité des habitants d'Aigurande qui se sont mobilisés et de la Croix Rouge. L'employeur a 15 jours pour faire appel.