Indre (Loire-Atlantique) : d'importants moyens de recherches déployés pour retrouver une femme de 60 ans

La gendarmerie lance un appel à témoin et déploie d'importants moyens pour retrouver une femme de 60 ans qui a quitté son domicile lundi 4 juillet au soir et n'a plus donné signe de vie depuis. Les chiens de la gendarmerie perdent sa trace sur les bords de la Loire.