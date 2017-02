Indre : mobilisation des pompiers « pour rétablir le dialogue » avec la direction du Sdis et les élus

Les pompiers indriens dénoncent les décisions prisent sans concertation, dont le déménagement prochain du service des ressources humaines du Sdis 36. « Ça va désorganiser certains services. »

Une cinquantaine de pompiers se sont rassemblés aux pieds du Sdis 36, à Montierchaume, dès 9h30, vendredi 3 février. A deux reprises, ils ont fait un barrage filtrant sur la route nationale 151. « Pour l’instant c’est gentil, mais ça va monter en gamme dans les semaines qui viennent », nous prévient-on.

« Les pompiers sont devenus des variables d’ajustement »

La dernière fois que les pompiers se sont mobilisés, sans les policiers – comme en novembre 2016 – et en appelant la presse, c’était en 2009. La preuve que « les pompiers ne sont pas tout le temps insatisfaits », selon Eric Ferret, l’un des fondateurs de l’antenne indrienne du Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels (SNSPP), qui siège actuellement dans son bureau national à Paris.

Il a fallu qu’on subisse quand même pas mal d’épreuves et que le bol soit bien rempli pour qu’il n’y ait plus besoin que d’une goutte d’eau pour le faire déborder et pour qu’on décide à nouveau de sortir dans la rue.

« Les pompiers sont devenus des variables d’ajustement » des conseils départementaux partout en France, observe-t-il, et l’Indre n’y déroge pas. Les effectifs sont répartis par grades et non par compétences, ce qui crée des retards dans certains services, quand personne ne manie vraiment bien les outils informatiques, par exemple. Et certains départs en retraite ne sont pas remplacés.

En cas d’accident, « qui sera responsable ? »

André Chuat est le doyen des pompiers dans l’Indre, 38 ans de carrière dans le département, 41 ans en tout.

Je suis au centre de secours d’Issoudun. Il y a deux ou trois postes vacants depuis des années, et on ne fait absolument rien. On bouche les trous avec des pompiers volontaires.

Mais les pompiers volontaires ont un métier à côté, qui les fatigue aussi. Ils ne respectent pas toujours leurs temps de repos, explique André, avant de s’interroger : « Le jour où il y aura un accident, qui sera responsable ? » Dans l'Indre, il y a actuellement 1 040 pompiers volontaires pour 160 pompiers et agents professionnels. Un chiffre constant depuis plusieurs années, selon la CGT.

Le syndicaliste au SNSPP estime que ce manque d’effectif professionnel et reposé peut avoir un impact notamment sur le délai d’intervention des pompiers. « Quand vous êtes obligés d’attendre vingt minutes avant d’avoir des secours alors qu’il pourrait y avoir des pompiers, ce n’est pas normal. »

Doutes et sentiment d’être méprisés

La goutte d’eau, c’est l’annonce du déménagement du service des ressources humaines, qui passera en mars du siège du Sdis à Montierchaume au conseil départemental à Châteauroux. Une annonce faite une fois le dossier « ficelé », sans concertation avec les syndicats ni les salariés, ni même les agents concernés. « Le service RH a partie prenante sur les engagements, sur la gestion du personnel, donc forcément ça va désorganiser certains services », prévoit Jean-Baptiste Auger, délégué CGT.

Les équipes doutent, la confiance, comme le dialogue, est rompue. « Aujourd’hui, c’est le service RH, mais demain, on peut tout imaginer. Ça peut être les finances, les marchés publics, les services techniques », s’inquiète-t-il.

A la base on est un établissement public autonome, aujourd’hui on se demande si on a encore notre entière gestion et ce qu’on va devenir.

Avec son mégaphone, Eric Ferret lit à ses comparses une déclaration du SNSPP adressée aux élus, dont Serge Descout, le président du conseil départemental : « Nous ne pouvons tolérer un tel mépris à notre encontre, nous sommes élus démocratiquement au même titre que vous, nous devons par conséquent être considérés comme tels. »

Rétablir le dialogue avec la direction du Sdis et les élus

Dans la foule, l’ambiance est plutôt joviale, mais les mots sont durs. « On ne respecte plus les personnes. De toute façon, on n’est que des numéros, c’est partout pareil. » « On a atteint un point de non-retour. »

Mais les pompiers espèrent que leur action leur permettra d’être entendus et de rétablir le dialogue avec la direction du Sdis et les élus, qui ne les écoutent pas, selon eux. C’est en fait leur seule revendication. Ils ne veulent pas d’augmentation de salaire et n’ont rien contre leurs supérieurs non plus, précise Jean-Baptiste Auger.