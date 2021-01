Indre : Pascal Prot, agent du renseignement territorial, amoureux de la Berrichonne, est décédé brutalement

Agé de 53 ans, Pascal Prot, agent du renseignement territorial dans l'Indre, est décédé brutalement le week-dernier. Ce policier très apprécié était aussi un passionné de football et un amoureux de la Berrichonne de Châteauroux avec laquelle il travaillait sur la sécurité des rencontres. "Pascal exerçait au travers de son métier un rôle primordial de proximité entre les supporters berrichons et les supporters des équipes adverses. Disponible et à l’écoute, il aimait s’entretenir avec les supporters, les personnes en charge de l’organisation et de la sécurité, afin que chaque match se déroule dans les conditions optimales", écrit le club castelroussin sur sa page Facebook.

La sénatrice de l'Indre Frédérique Gerbaud lui rend également hommage et évoque le souvenir d'un homme souriant, attachant et bienveillant. "Nous perdons un ami cher, un grand policier au service de ses concitoyens. Nous nous souviendrons de ta gentillesse, de ta bienveillante attention aux autres dans l'exercice de ton métier, toi qui était si attaché à ton territoire..." Pascal Prot était marié et père de deux enfants.