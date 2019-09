Indre : plus de 800 hectares désormais détruits par les flammes à Chalais et Lignac

L'incendie à Chalais et Lignac est globalement maîtrisé mais les flammes continuent de gagner du terrain du fait des vents violents. Plus de 800 hectares sont partis en fumée selon le dernier bilan établi par les pompiers et les gendarmes de l'Indre.

Chalais, Indre, France

C'est le feu le plus destructeur depuis des décennies dans le département de l'Indre : plus de 800 hectares de végétations sont partis en fumée à Chalais et Lignac selon le dernier bilan communiqué par les pompiers. L'incendie s'est déclaré mercredi 18 septembre dans le courant de l'après-midi. Attisées par un vent violent et tourbillonnant, les flammes se sont très vite propagées. Si le feu est globalement maîtrisé, ça ne veut pas dire qu'il est éteint ce jeudi soir. C'est ce qui explique ce bilan à peine croyable.