Châteauroux

Lancé il y a deux ans, en mars 2016, le dispositif Alerte agri repose sur un principe simple : quand il y a une recrudescence de vols sur un secteur donné, comme des vols de produits phytosanitaires ou de matériel, les gendarmes envoient un SMS et les agriculteurs sont invités à redoubler de vigilance.

On n'est pas à l'abris d'un vol" (une éleveuse)

Séverine possède un élevage de 400 chèvres à Saint-Christophe en Bazelle au nord de l'Indre. Elle n'a encore jamais été victime de vols mais elle est inscrite sur le dispositif. "On n'est pas à l'abris d'un vol, l'an dernier mes voisins se sont fait voler du fuel en pleine nuit (...) c'est vrai qu'avec ce dispositif on est plus vigilant, on prévient ses voisins", témoigne l'agricultrice.

Quinze alertes en deux ans

Depuis mars 2016, la gendarmerie de l'Indre a envoyé quinze alertes aux agriculteurs inscrits dans le fichier, soit plusieurs centaines de SMS, comme par exemple cet hiver après une série de vols de GPS sur des tracteurs. "Les GPS utilisés sont des matériels très pointus qui ont une valeur marchande avoisinant 5.000 à 6.000 euros, donc c'est un préjudice important", explique le Colonel Philippe Lagrue, commandant du groupement de la gendarmerie de l'Indre.

le Colonel Philippe Lagrue, commandant du groupement de la gendarmerie de l'Indre. © Radio France - Jonathan Landais

"Nous espérons que le dispositif va prendre encore plus d'ampleur" (Colonel Lagrue) Copier

"L'objectif est de faire de la sensibilisation, leur dire de vérifier que le tracteur est bien fermé, que la porte du hangar est bien fermée... c'est de la prévention", dit le Colonel Lagrue. Parfois ce sont les agriculteurs qui donnent l'alerte aux gendarmes. "On a eu par exemple des individus qui venaient les voir sur leurs exploitations en leur demandant si ils pouvaient essayer les tracteurs, c'est un comportement pour le moins étonnant qui doit alerter".

Environ 4.800 exploitations dans l'Indre

A ce jour 372 agriculteurs sont inscrits, une goutte d'eau quand on sait que le département compte environ 4.800 exploitations. Le Colonel Lagrue rappelle que ce système est entièrement gratuit et que la protection des données est scrupuleusement respectée : les numéros de portables des agriculteurs ne sont pas diffusés en dehors des services de gendarmerie.

La région Centre a été touchée par des vols de GPS agricoles en décembre et janvier dernier. © Maxppp - Maxppp

Comment faire pour s'inscrire ? Il faut télécharger le bulletin d'adhésion sur le site de la Chambre d'Agriculture de l'Indre. Ce système baptisé Alerte Agri a fait l'objet d'une convention entre la gendarmerie de l'Indre, la Préfecture de l'Indre et la Chambre d'agriculture de l'Indre.