Indre : sa voiture finit sur le toit, un conducteur de 24 ans grièvement blessé

Les pompiers de l'Indre parlent d'un grave accident de la circulation. Il s'est produit vers 16h40 à Saint-Cyran-du-Jambot, sur la route entre Loches et Châteauroux. Sur place, les secours voient une voiture couchée sur le toit, dans un champ. Derrière le volant, un jeune homme de 24 ans est retrouvé inconscient et dans un état critique. C'est la seule victime et le seul véhicule impliqué dans l'accident, selon les premiers éléments.

ⓘ Publicité

Ce mercredi soir, les pompiers continuent à désincarcérer le conducteur de la carcasse de la voiture.