Indre : Six blessés aux Bordes dans un accident de la route

Les Bordes, Indre, France

Il était 3h30, ce dimanche quand le conducteur d'une voiture a perdu le contrôle de son véhicule route de Paudy, aux Bordes, près d'Issoudun. La voiture a alors violemment percuté un poteau électrique en béton. Sous le choc, le poteau s'est couché sur deux pavillons voisins.

Trois des jeunes qui étaient à l'intérieur du véhicule ont été éjectés. Trois autres ont pu sortir d'eux même de la voiture. Les six victimes sont toutes de jeunes hommes âgés de 17 à 19 ans. Deux d'entre eux, âgés de 17 et 18 ans, sont dans un état très grave et ont été évacués vers l'hôpital de Châteauroux. Les autres sont plus légèrement atteints.