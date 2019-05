Indre : trois grands excès de vitesse ce week-end

Les gendarmes de l'Indre ont constaté de nombreux excès de vitesse sur les routes du département ce week-end. Trois véhicules roulaient notamment à plus de 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée.

Les gendarmes de l'Indre ont encore eu beaucoup de travail ce week-end avec de nombreux excès de vitesse sur les routes du département. Entre le vendredi 24 mai et le dimanche 26 mai, ils ont contrôlé trois véhicules qui roulaient à plus de 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée.

Un conducteur a par exemple été arrêté alors qu'il roulait à 135 km/h au lieu des 80 km/h réglementaires au niveau de Murs ; un autre roulait sur l'autoroute A20 à 182 km/h au lieu de 130 km/h au niveau de Mouhet. Enfin, le dernier grand excès de vitesse du week-end a été réalisé au niveau de Parnac : le véhicule roulait à 131 km/h au lieu de 80 km/h.

Enfin, dix excès de vitesse ont été contrôlés par les gendarmes à plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Deux véhicules roulaient par exemple à 129 km/h et 127 km/h au lieu de 80 km/h à Levroux ; deux autres ont été contrôlés à 123 km/h et 122 km/h au lieu de 80 km/h à Écueillé.

Les permis des conducteurs ont été retirés.