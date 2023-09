Indre : un accident en provoque un autre sur l'autoroute A20

La journée a été mouvementée sur l'autoroute A20 dans le secteur d'Argenton, ce mardi 12 septembre. En fin de matinée, les secours et forces de l'ordre sont d'abord intervenus pour un accident impliquant un poids-lourd, à hauteur de Tendu. Cela a nécessité la fermeture d'une portion de l'autoroute. Plus tard dans l'après-midi, un autre accident s'est produit entre Argenton et Tendu, dans le sens Paris-Province. Il en a provoqué un troisième dans l'autre sens de circulation.

ⓘ Publicité

Un sur-accident

C'est une voiture qui a heurté un véhicule tractant une caravane,** dans le sens Paris-Pronvince, aux alentours de 15 heures. Les trois personnes impliquées n'ont pas eu besoin d'être transportées à l'hôpital, selon les pompiers de l'Indre. En revanche, cet accident en a provoqué un autre dans le sens inverse, vers 15h40, à la même hauteur. Peut-être distrait par le choc et l'intervention des secours en face, le conducteur d'une voiture a percuté à son tour la remorque d'un poids-lourd. Agé de 27 ans, ce conducteur a été transporté à l'hôpital, sans que son pronostic vital soit engagé.

À 17h30, la circulation avait retrouvé son cours normal, selon les gendarmes de l'Indre, présents sur place aux côté des agents de la Dirco, et de 18 sapeurs-pompiers.