Indre : un accident entre un TER et une voiture fait deux blessés graves à Migny

Un TER et une voiture sont entrés en collision ce jeudi vers 13 heures à Migny dans l'Indre. Le train assurait la liaison Châteauroux-Orléans. Les deux passagers du véhicule, un homme de 53 ans et une femme de 55 ans se trouvent en urgence absolue, et ont été transportés au centre hospitalier de Tours pour le premier, et à celui de Châteauroux pour la deuxième. Les 25 passagers du train n'ont pas été blessés, ni les deux contrôleurs. Le conducteur est en état de choc. Les pompiers, la gendarmerie et la maire de Migny sont sur place.

ⓘ Publicité

Les passagers du train sont transférés par la SNCF en minibus. Le trafic des TER est interrompu entre Vierzon et Châteauroux. La reprise est prévue pour 17h.