Indre : un amendement du gouvernement qui pourrait tout changer dans l'affaire Mis et Thiennot

Le dossier Mis et Thiennot va-t-il être rouvert ? En tout cas, le gouvernement a déposé ce jeudi 23 septembre, un amendement au projet de loi "Confiance dans l'institution judiciaire", amendement qui pourrait changer la donne dans cette affaire. En effet, cet amendement prévoit que "Les dispositions du chapitre III du projet de loi, et notamment celles de son article 6, améliorent la procédure de jugement des crimes, et elles sont ainsi de nature à éviter que ne puissent être condamnées des accusés qui seraient en réalité innocents des faits qui leur sont reprochés". L'amendement va plus loin en précisant que ces dispositions seraient applicables "à certains procès criminels intervenus dans le passé, qui ont pu faire l’objet, et continuent de faire l’objet, d’importantes critiques en raison de l’existence de doutes sérieux sur la culpabilité des personnes ayant été condamnées, spécialement lorsque la condamnation résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture, comme cela a été le cas dans l’affaire Mis et Thiennot."

Cette mention "d'aveux obtenus sous la torture", retranscrite dans un amendement déposé par le gouvenement lui même, est évidemement une avancée importante dans le cadre d'une possible procédure de révision du proçès Mis et Thiennot. C'est ce que souhaite notamment et depuis des années, le comité de soutien Miss et Thiennot, et notamment son président d'honneur, Léandre Boizeau. Un combat dans lequel s'est beaucoup investi également le député LREM de l'Indre François Jolivet, qui en mai dernier avait déposé un amendement en ce sens, visant à élargir les motifs de saisine de la Cour de cassation. Cet amendement avait été rejeté à une voix près. Peu de temps après, François Jolivet s'était entretenu avec le Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti qui s'était montré très sensible à cette affaire, et il avait été convenu du dépôt d'un amendement au Sénat, qui sera donc examiné fin septembre, avant de revenir à l'Assemblée nationale.

Les deux chasseurs de Mézières-en-Brenne, Raymond Mis et Gabriel Thiennot avaient été accusés d'avoir tué le garde-chasse Louis Boistard. Aprés des aveux obtenus sous la torture, Mis et Thiennot s'étaient rétractés mais ils avaient quand même été condamnés à 7 ans de prison avant d'êtres grâciés en 1954. Les six demandes en révision de leur procès ont toutes été rejetées pour l'instant.