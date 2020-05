Indre : un appel à témoins après la disparition d'une habitante de Néons-sur-Creuse

Une femme de 54 ans a quitté son domicile à Néons-sur-Creuse, jeudi 21 mai. Depuis, elle n'a plus donné de nouvelles. La gendarmerie de l'Indre lance un appel à témoins.

Un appel à témoins est lancé par les gendarmes de l'Indre après la disparition d'une habitante de Néons-sur-Creuse. Jeudi 21 mai, Laurence Garnier quitte son domicile à bord d'un véhicule retrouvé deux kilomètres plus loin. Cette femme de 54 ans a les cheveux grisonnants mais on ne dispose pas de plus d'informations sur les vêtements qu'elle portait.

Si vous avez des informations, la gendarmerie de l'Indre vous demande de contacter le 17.