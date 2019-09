Indre : un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un homme à Chasseneuil

La gendarmerie de l'Indre recherche activement un homme de 80 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis mercredi 4 septembre.

L'homme n'a plus donné de nouvelles depuis mercredi 4 septembre

Chasseneuil, France

Un appel à témoins est lancé par les gendarmes de l'Indre en raison d'une disparition jugée inquiétante, à Chasseneuil. Un homme de 80 ans n'a plus donné de nouvelles depuis mercredi 4 septembre. On ignore exactement sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition mais il pourrait porter une veste beige. Il est possible qu'il se déplace avec difficultés.

Il mesure environ 1 mètre 70, de corpulence moyenne, ses cheveux sont blancs, avec une calvitie partielle. Il est d'origine algérienne.

Toute personne l'ayant aperçu, ou ayant des éléments susceptibles d'orienter les recherches, est priée de contacter la gendarmerie de Saint-Benoît-du-Sault au 02 54 24 63 50 ou le 17.

Nous mentionnons que la photographie partagée date de plusieurs années.