Indre : un automobiliste contrôlé à 140 km/h au lieu de 80 à Paudy

Châteauroux, France

Ce weekend, les gendarmes de l'Indre ont multiplié les contrôles pour excès de vitesse. Et pas moins de trois concernent un dépassement de vitesse de 50 km/h, comme à Paudy où un automobiliste a été intercepté à 140 km/h au lieu des 80 autorisés. Deux autres conducteurs ont été contrôlés à 133 et 135 km/h au lieu de 80 à Chasseneuil. Dans ces trois cas, les permis de conduire font l'objet d'une rétention administrative et les automobilistes devront s'expliquer devant la justice.

Les forces de l'ordre ont relevé des excès de vitesse de plus de 40 km/h sur des routes limitées à 80 : des vitesses de 122 et 126 km/h à Brion, 127 km/h à Chaillac et 128 km/h à Diors.

Les gendarmes ont par ailleurs rédigé des PV pour cinq conduites sous l'emprise de l'alcool à Buzançais, Saint-Florentin, Brion, Issoudun et Maron. Neuf automobilistes interceptés étaient sous l'emprise de produits stupéfiants à Saint-Marcel, Le Magny, Mouhet, Parnac, Brion, Issoudun et Meunet-sur-Vatan.