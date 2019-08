Indre : un automobiliste controlé à...169 km/h au lieu de 80 !

Carton rouge pour un automobiliste de l'Indre qui jeudi, entre Issoudn et Montierchaume, a été contrôlé à 169 km/h au lieu de 80 ! Son permis lui a été retiré en attendant une convocation au tribunal.

Châteauroux, France

Pressé et inconscient cet automobiliste qui circulait ce jeudi en fin d'après midi sur la RN 151 entre Issoudun et Montierchaume. Les gendarmes du peloton motorisé de Châteauroux l'ont contrôlé à une vitesse de 169 km/h au lieu de 80 km/h. Son permis lui a été retiré sur le champ et son véhicule, une Renault Mégane, a été placé en fourrière. Agé de 22 ans, ce castelroussin devra prochainement s'expliquer, ou tenter de le faire, devant la justice.