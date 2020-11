Indre : un automobiliste controlé à 186 km/h au lieu de 80 !

Même si les gendarmes de l'Indre sont mobilisés pour les contrôles des attestations de déplacement ou du port du masque, ils n'abandonnent pas pour autant leurs missions de sécurité sur les routes. Ce vendredi, entre Ruffec et Bélâbre, un automobiliste a été contrôlé à 186 km/h au lieu de 80 !

Pendant le premier confinement, les gendarmes, et notamment dans l'Indre, avaient verbalisé de nombreux grands excès de vitesse. Les contrôles sur les routes se sont multipliés et c'est encore le cas pour cette nouvelle période de confinement. Un automobiliste en a d'ailleurs fait les frais ce vendredi sur la route départementale 15 entre Ruffec et Bélâbre.

Ce conducteur a été contrôlé par les gendarmes de Bélâbre, à 186 km/h (vitesse retenue 176 km/h) au lieu de 80 km/h. Evidement, son permis lui a été retiré. Outre cette rétention administrative, cet automobiliste devra aussi s'expliquer prochainement devant le tribunal judiciaire de Châteauroux.