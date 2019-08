Indre : un automobiliste interpellé sans permis et positif à l'héroïne condamné à 10 mois de prison ferme

Sainte-Fauste, France

Il avait été contrôlé positif aux stupéfiants, et roulait sans permis. Un homme vient d'être condamné ce mercredi à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Les gendarmes de l'Indre l'ont interpellé ce lundi, à Sainte-Fauste, à l'intersection entre la route départementale 12 et 12E. Positif au dépistage de stupéfiants, le conducteur est placé en garde à vue. Il reconnaît avoir consommé de l'héroïne. Il roule en plus avec un permis annulé. L'homme était déjà placé sous bracelet électronique pour des faits similaires; cette fois, c'est donc de la prison ferme. Il a été condamné mercredi, en comparution immédiate devant le tribunal.