Indre : un automobiliste de 48 ans meurt dans un accident à Aigurande

Un nouveau drame sur les routes de l'Indre. Un accident s'est produit ce jeudi 22 juin. Le conducteur d'un véhicule utilitaire de livraison de médicaments est mort au volant ce matin vers 6h. L'homme avait 48 ans. L'accident a eu lieu sur la route de La Châtre, à l'entrée d'Aigurande, dans le sud du département de l'Indre.

Plusieurs engins de secours sont sur place, indiquent les pompiers. On ne sait pas ce qui a provoqué cet accident mortel, les circonstances sont à éclaircir.

Mais après une nuit d'orages et de très fortes pluies, les autorités appellent à la plus grande prudence des automobilistes. Il peut y avoir des branches d'arbres tombées sur les routes, et la chaussée est très glissante par endroits. L'Indre et le Cher sont toujours placés en vigilance orange pour les orages, les pluies et les risques d'inondations.