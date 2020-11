Indre : un camion prend feu sur l'A20, circulation perturbée à hauteur de Vatan

Les pompiers de l'Indre interviennent ce mercredi matin sur l'autoroute A20, à hauteur de Vatan, dans le sens Paris-province. Un camion a pris feu, la remarque est totalement embrasée. Le poids-lourd transportait des rouleaux de papier. Selon les premiers éléments, il n'y a pas de blessés. On ignore les causes et l'origine de cet incendie.

En raison de cette intervention, qui mobilise neuf pompiers et deux lances, la circulation est réduite à une seule voie au niveau de Vatan.