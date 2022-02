Indre : un corps non identifié retrouvé dans la rivière Arnon à Reuilly

Un passant a fait une macabre découverte ce vendredi 11 février en fin d'après-midi à Reuilly. En se promenant, il a vu ce qui ressemblait à un corps flottant à la surface de l'Arnon, la rivière qui coule dans la commune de l'Indre, frontalière du Cher. C'est lui qui a donné l'alerte.

Les faits ont été révélés par nos confrères de la Nouvelle République et nous ont été confirmés par le parquet de Châteauroux qui, pour l'instant, reste extrêmement prudent. "En l'état, l'identification n'a pas été possible" selon le parquet qui explique qu'une autopsie va avoir lieu au cours de la semaine prochaine, probablement entre lundi et mercredi. "Il n'y eu aucune identification" souligne a plusieurs reprise le parquet, qui pour l'instant ne fait aucun lien avec une disparition inquiétante dans ce secteur.

En effet, dans la nuit du 12 au 13 janvier dernier, le jeune Thomas Guérinoni, 31 ans, a quitté le domicile et n'a plus donné signe de vie depuis. Il est activement recherché par ses proches depuis désormais un mois sur Reuilly mais aussi dans différents départements.