Indre : un feu de champs à Ruffec, une trentaine d'hectares de végétations partent en fumée

Avec la sécheresse et les températures élevées, le risque d'incendie est important en Berry. Les pompiers sont intervenus sur un feu de champs, à Ruffec, ce samedi après-midi.

Ruffec, France

Un engin agricole a pris feu à Ruffec, ce samedi après-midi, provoquant un incendie dans des champs. Un peu plus de 27 hectares de végétation sont partis en fumée, selon les pompiers. Il a fallu encore une fois l'intervention très rapide et efficace des pompiers, notamment ceux de Bélâbre et du Blanc, pour parvenir à contenir les flammes.