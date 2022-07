Indre : un forcené tire sur les gendarmes et se retranche chez lui toute une nuit à Pellevoisin

Le GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) a du intervenir à Pellevoisin dans l'Indre dans la nuit de lundi à mardi 19 juillet 2022. Un homme de 70 ans a tiré sur les gendarmes après avoir violenté sa sœur du même âge que lui, a appris France Bleu Berry auprès du parquet de Châteauroux. Il s'est ensuite retranché chez lui pendant toute la nuit avant d'être interpellé.

Tir de carabine

La soirée est déjà bien avancée quand l'homme de 70 ans frappe sa sœur. Visiblement il a bu de l'alcool. Sa mère en fauteuil roulant et un infirmier de passage assistent à la scène. La sœur prévient alors les gendarmes. Quand ils se garent devant la maison du septuagénaire, ils sont reçus par un tir de carabine. Le coup de feu passe juste au-dessus du véhicule des militaires. Puis l'homme garde son arme braquée dans leur direction.

Placé sous contrôle judiciaire

Les négociations démarrent. La mère, la sœur et l'infirmier réussissent à se mettre à l'abri dans le jardin. Le GIGN doit intervenir à l'aide d'un négociateur. Après plusieurs heures de discussions, les gendarmes finissent par l'interpeller au petit matin. Dans l'attente de son procès, l'homme de 70 ans est placé sous contrôle judiciaire et hospitalisé avec une obligation de se soigner. Il sera jugé le 11 août 2022 pour violences en état d'ivresse sur des membres des forces de l'ordre et sur sa sœur.