Indre : un homme blessé après un accident de la route à Mouhers

Un homme a perdu le contrôle de sa voiture, ce samedi matin, près de Cluis, dans l'Indre. Son véhicule a percuté un arbre et a fini sur le toit. Blessé à la tête, le conducteur est hors de danger selon les gendarmes.

Mouhers, France

Ce samedi matin, une voiture roule sur la départementale 990, entre Mouhers et Cluis. À la sortie d'un virage, le véhicule mord l’accotement. La perte de contrôle est immédiate. La voiture percute un arbre de l'autre côté de la route et finit sur le toit. À l'intérieur, le conducteur a des plaies à la tête et au bras.

Pris en charge par les secours, l'homme est transporté à l'hôpital de Châteauroux. Mais sa vie n'est pas en danger.