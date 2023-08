Indre : un homme frappe et crache sur des gendarmes venus l'interpeller pour violences conjugales

Un homme de 26 ans a été placé en garde à vue pour violences conjugales et outrages contre des gendarmes à Issoudun. Mardi 22 août, dans l'après-midi, la conjointe de l'homme s'enfuit et s'abrite chez les voisins. Le suspect a visiblement trop bu, il se montre agressif et ne se calme pas à l'arrivée des militaires. Il invective les gendarmes, leur crache dessus et commence à les frapper.

Cet Issoldunois devrait être déféré devant le parquet de Châteauroux ce jeudi, en vue d'une possible comparution immédiate.