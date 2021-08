Indre : un homme retranché dans son grenier, met le feu à sa maison à Perassay

La nuit de vendredi à samedi a été mouvementée du côté de Perassay, au sud-est de la Châtre. Peu après minuit quinze, les pompiers ont été alertés pour une situation particulière : au lieu-dit La Bussière, un homme s'est retranché dans grenier, avec une arme blanche et accompagné d'un chien Malinois. Très rapidement, les gendarmes se sont rendus sur place et les discussions ont commencé avec le forcené.

Mais vers 3 heures, l'homme âgé de 34 ans, a mis le feu à son grenier ; la maison d'une centaine de mètres carrés s'est embrasée. Quelques instants plus tard, le trentenaire est sorti du pavillon par ses propres moyens. Très légèrement blessé, il a été pis en charge par les pompiers et conduit à l'hôpital de Châteauroux sous bonne escorte. On ignore pour l'instant les raisons de son geste.

Pour cette intervention, plus d'une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, issus des centres de secours de Sainte-Sévère, Préveranges, La Châtre et Châteaumeillant.